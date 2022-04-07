Shell йде з російського ринку та списує $5 млрд

Раніше компанія збиралася списати в Росії близько $3,4 млрд

Нафтогазова компанія Shell вирішила залишити ринок РФ через війну в Україні та списати до $5 млрд. Про це повідомляє NOS.

«Через рішення піти з Росії Shell спише від 4 до 5 мільярдів доларів. Раніше компанія повідомляла про списання в Росії близько 3,4 мільярда доларів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збільшення відбулося через додаткові потенційні наслідки, пов’язані з контрактами, списанням дебіторської заборгованості та кредитними втратами в РФ. Водночас списання від 4 до 5 мільярдів доларів у першому кварталі не вплине на прибуток компанії.

Як повідомлялось, на початку евітня компанія Shell оголосила про намір поетапно відмовитися від усіх російських вуглеводнів, включаючи нафту, нафтопродукти, газ та скраплений природний газ. Раніше Shell заявила, що буде працювати в РФ, але обіцяє передати Україні гроші за російську нафту.