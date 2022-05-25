Україна нагородила Google за те, що він пішов з російського ринку (фото)
Віцепрезидент Google Каран Бхатія (праворуч) отримав «Відзнаку миру»
Американська компанія стала першою, хто отримав від української влади «Відзнаку миру»
Україна почала вручати нагороди компаніям, які залишили ринок країни-агресора. Першою «Відзнаку миру» отримала корпорація Google. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Федоров особисто вручив «Відзнаку миру» віцепрезиденту Google Карану Бхатія.
«Внесок корпорації у нашу перемогу неоціненний. Google одним з перших приєднався до санкцій проти Росії: закрили низку російських пропагандистських ЗМІ на YouTube, зупинили нові реєстрації в хмарних сервісах, Google Pay та функції монетизації для YouTube у Росії», – нагадав український міністр.
Крім того, Михайло Федоров наголосив на тій допомозі, яку корпорація надала конкретно Україні – наданні інструментів захисту від кібератак та багатомільйонних пожертвуваннях і грантах від співробітників Google.
Нагадаємо, що компанія Google виділила $10 млн на протидію поширенню недостовірної інформації про війну в Україні.
Крім того, Google заблокував робочу пошту Держдуми РФ. Компанія відключила і можливість платежів з Росії.
Учора, 24 травня, стало відомо, що Google передасть 43 тисячі ноутбуків українським учителям.