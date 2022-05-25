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    Події в Україні

    Україна нагородила Google за те, що він пішов з російського ринку (фото)

    Віцепрезидент Google Каран Бхатія (праворуч) отримав &laquo;Відзнаку миру&raquo; - Україна нагородила Google за те, що він пішов з російського ринку (фото)

    Віцепрезидент Google Каран Бхатія (праворуч) отримав «Відзнаку миру»

    фото: Facebook Федорова

    Американська компанія стала першою, хто отримав від української влади «Відзнаку миру»

    Україна почала вручати нагороди компаніям, які залишили ринок країни-агресора. Першою «Відзнаку миру» отримала корпорація Google. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

    Федоров особисто вручив «Відзнаку миру» віцепрезиденту Google Карану Бхатія.

    «Внесок корпорації у нашу перемогу неоціненний. Google одним з перших приєднався до санкцій проти Росії: закрили низку російських пропагандистських ЗМІ на YouTube, зупинили нові реєстрації в хмарних сервісах, Google Pay та функції монетизації для YouTube у Росії», – нагадав український міністр.

    Крім того, Михайло Федоров наголосив на тій допомозі, яку корпорація надала конкретно Україні – наданні інструментів захисту від кібератак та багатомільйонних пожертвуваннях і грантах від співробітників Google.

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    Україна нагородила Google за те, що він пішов з російського ринку (фото)
    Україна нагородила Google за те, що він пішов з російського ринку (фото)

    Нагадаємо, що компанія Google виділила $10 млн на протидію поширенню недостовірної інформації про війну в Україні.

    Крім того, Google заблокував робочу пошту Держдуми РФ. Компанія відключила і можливість платежів з Росії.

    Учора, 24 травня, стало відомо, що Google передасть 43 тисячі ноутбуків українським учителям.

    Теги: росія окупанти Google війна Україна Михайло Федоров окупація #stoprussia
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    Україна нагородила Google за те, що він пішов з російського ринку (фото)