Україна нагородила Google за те, що він пішов з російського ринку (фото)

Американська компанія стала першою, хто отримав від української влади «Відзнаку миру»

Україна почала вручати нагороди компаніям, які залишили ринок країни-агресора. Першою «Відзнаку миру» отримала корпорація Google. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Федоров особисто вручив «Відзнаку миру» віцепрезиденту Google Карану Бхатія.

«Внесок корпорації у нашу перемогу неоціненний. Google одним з перших приєднався до санкцій проти Росії: закрили низку російських пропагандистських ЗМІ на YouTube, зупинили нові реєстрації в хмарних сервісах, Google Pay та функції монетизації для YouTube у Росії», – нагадав український міністр.

Крім того, Михайло Федоров наголосив на тій допомозі, яку корпорація надала конкретно Україні – наданні інструментів захисту від кібератак та багатомільйонних пожертвуваннях і грантах від співробітників Google.

Нагадаємо, що компанія Google виділила $10 млн на протидію поширенню недостовірної інформації про війну в Україні.

Крім того, Google заблокував робочу пошту Держдуми РФ. Компанія відключила і можливість платежів з Росії.

Учора, 24 травня, стало відомо, що Google передасть 43 тисячі ноутбуків українським учителям.