Королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео)

Сьогодні королева зустрілася із підданими у своїй резиденції

Королева Єлизавета II розпочала святкування 70-річчя свого сходження на британський престол, запросивши у суботу групи місцевих жителів до своєї резиденції у Сандрінгемі на сході Англії, повідомляє Reuters.

Згідно із заявою Букінгемського палацу, королева у блакитній сукні розрізала святковий торт, приготовлений місцевим жителем, та послухала виконання пісні Congratulations у виконанні концертного гурту.

The Queen has hosted a reception for local community groups at Sandringham House on the eve of Accession Day.



Her Majesty is the first Monarch in history to reach the historic milestone of 70 years on the throne. pic.twitter.com/LQOk9ZjAuU — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022

Серед гостей королеви в Сандрінгемі була Анджела Вуд, яка, будучи студенткою кулінарії в 1953 році, допомогла створити «Coronation Chicken» – страву на основі каррі та майонезу, винайдену на честь правління Єлизавети та популярну досі.

The Queen met Angela Wood, who helped create the original recipe for Coronation chicken in 1953.



This iconic dish was created to mark Her Majesty's Coronation and was served at street parties. pic.twitter.com/iYyOyi4HFL — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022

The Queen cut a special cake, baked by a local resident, and was given a posy containing flowers featured in her 1953 Coronation bouquet. pic.twitter.com/yDARsgFSjz — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022

Нагадаємо, Букінгемський палац оприлюднив програму святкування 70-річчя правління Єлизавети ІІ.

