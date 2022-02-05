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    Королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео)

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    Королева згадує роки свого правління і спілкується із підданими - Королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео)
    Королева згадує роки свого правління і спілкується із підданими
    фото: twitter/RoyalFamily

    Сьогодні королева зустрілася із підданими у своїй резиденції

    Королева Єлизавета II розпочала святкування 70-річчя свого сходження на британський престол, запросивши у суботу групи місцевих жителів до своєї резиденції у Сандрінгемі на сході Англії, повідомляє Reuters.

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    Королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео)
    Королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео)
    Королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео)
    Королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео)
    Королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео)
    фото: twitter/RoyalFamily

    Згідно із заявою Букінгемського палацу, королева у блакитній сукні розрізала святковий торт, приготовлений місцевим жителем, та послухала виконання пісні Congratulations у виконанні концертного гурту.

    Серед гостей королеви в Сандрінгемі була Анджела Вуд, яка, будучи студенткою кулінарії в 1953 році, допомогла створити «Coronation Chicken» – страву на основі каррі та майонезу, винайдену на честь правління Єлизавети та популярну досі.

    Нагадаємо, Букінгемський палац оприлюднив програму святкування 70-річчя правління Єлизавети ІІ.

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    Теги: свята Королева Єлизавета II Велика Британія Twitter
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    Королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео)