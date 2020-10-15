Коронавірус у США: Трамп не збирається знову запроваджувати жорсткий карантин
Президент США запевнив, що уряд справляється з локальними спалахами захворюваності на Covid-19
Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде запроваджувати жорсткий карантин у США навіть у випадку другої хвилі зараження коронавірусом.
Про це він сказав в інтерв'ю Fox Business.
«Ми більше не будемо запроваджувати локдаун (жорсткий карантин - ред.)», – заявив Трамп, відповідаючи на питання щодо другої хвилі пандемії та повторних локдаунів у деяких країнах Європи.
Президент Трамп запевнив, що уряд США справляється з локальними спалахами захворюваності на Covid-19, як це було у штатах Аризона та Техас. Він також засудив дії деяких губернаторів від Демократичної партії щодо запровадження сильних обмежень для своїх громад, зокрема у штатах Мічиган та Пенсильванія.
Також Трамп додав, що його син Беррон легко подолав коронавірус, а сам президент регулярно проходить тестування на Covid-19 після свого одужання.
Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ФРН не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.
Також президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.
Також вчора в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.