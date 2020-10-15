Молодший син Трампа перехворів на коронавірус



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Коронавірус у Беррона Трампа був діагностований одночасно з президентом США та першою леді

Коронавірус у 14-річного Беррона Трампа протікав без симптомів

Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що її 14-річний син Беррон перехворів на коронавірус нового типу Covid-19.

Про це повідомляє ВВС.

За словами Меланії, коронавірус у Беррона Трампа був діагностований одночасно з президентом США та першою леді.

Хвороба на коронавірус у сина Трампів протікала без симптомів.

До слова, кілька великих медіаорганізацій в США відмовилися відправляти своїх журналістів на передвиборчі заходи президента США Дональда Трампа через небезпеку зараження коронавірусом.

Раніше лікар Трампа – Шон Конлі повідомив, що тести на коронавірус президента США вже кілька днів поспіль показують негативні результати.

У понеділок президент США повернувся до передвиборчої кампанії, почавши з мітингу в Сенфорд (штат Флорида). Після у нього заплановані заходи в Пенсильванії, Айові та Північній Кароліні.

Як відомо, gрезидент США Дональд Трамп в неділю, 11 жовтня, заявив в ефірі телеканалу Fох News про те, що після хвороби отримав імунітет до коронавірусу і почувається чудово.

До слова, головний інфекціоніст США заборонив Трампу використовувати своє ім'я для агітації.

8 жовтня Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє на коронавірус.

2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

Згодом Трамп розповів про своє самопочуття після зараження коронавірусом.