  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Молодший син Трампа перехворів на коронавірус

    • Розсилка
    <p>Коронавірус у Беррона Трампа був діагностований одночасно з президентом США та першою леді</p> - Молодший син Трампа перехворів на коронавірус

    Коронавірус у Беррона Трампа був діагностований одночасно з президентом США та першою леді

    Коронавірус у 14-річного Беррона Трампа протікав без симптомів

    Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що її 14-річний син Беррон перехворів на коронавірус нового типу Covid-19.

    Про це повідомляє ВВС.

    За словами Меланії, коронавірус у Беррона Трампа був діагностований одночасно з президентом США та першою леді.

    Хвороба на коронавірус у сина Трампів протікала без симптомів.

    До слова, кілька великих медіаорганізацій в США відмовилися відправляти своїх журналістів на передвиборчі заходи президента США Дональда Трампа через небезпеку зараження коронавірусом.

    Раніше лікар Трампа – Шон Конлі повідомив, що тести на коронавірус президента США вже кілька днів поспіль показують негативні результати.

    У понеділок президент США повернувся до передвиборчої кампанії, почавши з мітингу в Сенфорд (штат Флорида). Після у нього заплановані заходи в Пенсильванії, Айові та Північній Кароліні.

    Як відомо, gрезидент США Дональд Трамп в неділю, 11 жовтня, заявив в ефірі телеканалу Fох News про те, що після хвороби отримав імунітет до коронавірусу і почувається чудово.

    До слова, головний інфекціоніст США заборонив Трампу використовувати своє ім'я для агітації.

    8 жовтня Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

    Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє на коронавірус.

    2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

    Згодом Трамп розповів про своє самопочуття після зараження коронавірусом.

    здоров'я США діти Дональд Трамп Меланія Трамп хвороби перша леді коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies