У Франції за дотриманням комендатської години стежитимуть понад 12 тис. поліцейських



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Жителі восьми найбільших міст Франції не можуть перебувати на відкритому повітрі з 21:00 до 6:00 протягом чотирьох тижнів

За недотримання комендантської години передбачений штраф – 135 євро

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що з 16 жовтня у великих містах за дотриманням комендантської години будуть стежити 12 тисяч поліцейських. Про це повідомляє BFMTV.

Зазначається, що за недотримання комендантської години передбачений штраф – 135 євро.

«Я попросив поліцію і жандармів забезпечити дотримання правил, що стосуються закладів, які приймають публіку, енергійно працювати в найбільш небезпечних районах і в усіх інших районах Франції, де спостерігатимуться зібрання в місцях, які не дотримуються санітарних правил», – заявив він.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив про введення комендантської години у столичному регіоні Іль-де-Франс та восьми мегаполісах країни. Він додав, що жителям цих міст, не буде дозволено перебувати на відкритому повітрі з 21:00 до 6:00 протягом чотирьох тижнів.

Нагадаємо, цього місяця у Франції встановлено новий добовий рекорд з приросту нових випадків зараження коронавірусом – 20,3 тис. випадків.

До слова, у світі станом на 15 жовтня коронавірусом заразилися понад 38,8 млн людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 29168119 людей, а кількість померлих зросла до 1098129 людей.

В Україні за минулу добу, 14 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 062 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 281 239 людей. З них 119 650 пацієнтів одужали, а 5 302 — померли від ускладнень.