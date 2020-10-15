Грузія посилить карантин через коронавірус



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За добу в Грузії зафіксовано 919 нових випадків інфікування коронавірусом, це максимальний показник за весь час пандемії

У Тбілісі та в регіоні Імеретія після 22:00 буде заборонена робота ресторанів і кафе, а також всіх розважальних об'єктів

У столиці Грузії Тбілісі та регіоні Імеретія з центром в Кутаїсі з 16 жовтня запроваджують нові обмеження на роботу ресторанів і розважальних закладів. Про це повідомляє «Грузия Online».

Зазначається, що таке рішення було прийняте у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

«У Тбілісі та в регіоні Імеретія після 22:00 буде заборонена робота ресторанів і кафе, а також всіх розважальних об'єктів», – йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що добовий показник нових випадків коронавірусу найближчими днями перевищить тисячу і продовжить зростання. Він вважає, що нові обмеження стримають швидкість поширення вірусу. Також Гахарія закликав приватні та громадські організації працювати в дистанційному режимі.

Водночас прем'єр вказав на стабілізацію ситуації в Аджарії і оголосив, що з 19 жовтня в регіоні буде відновлена робота громадського і міжміського транспорту.

Зазначається, за добу в Грузії зафіксовано 919 нових випадків інфікування коронавірусом, це максимальний показник за весь час пандемії. Загалом Covid-19 в країні підтвердили у 14 440 людей, з них 113 осіб померли.