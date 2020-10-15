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    Грузія посилить карантин через коронавірус

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    За добу в Грузії зафіксовано 919 нових випадків інфікування коронавірусом, це максимальний показник за весь час пандемії - Грузія посилить карантин через коронавірус
    За добу в Грузії зафіксовано 919 нових випадків інфікування коронавірусом, це максимальний показник за весь час пандемії

    У Тбілісі та в регіоні Імеретія після 22:00 буде заборонена робота ресторанів і кафе, а також всіх розважальних об'єктів

    У столиці Грузії Тбілісі та регіоні Імеретія з центром в Кутаїсі з 16 жовтня запроваджують нові обмеження на роботу ресторанів і розважальних закладів. Про це повідомляє «Грузия Online».

    Зазначається, що таке рішення було прийняте у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

    «У Тбілісі та в регіоні Імеретія після 22:00 буде заборонена робота ресторанів і кафе, а також всіх розважальних об'єктів», – йдеться у повідомленні.

    Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що добовий показник нових випадків коронавірусу найближчими днями перевищить тисячу і продовжить зростання. Він вважає, що нові обмеження стримають швидкість поширення вірусу. Також Гахарія закликав приватні та громадські організації працювати в дистанційному режимі.

    Водночас прем'єр вказав на стабілізацію ситуації в Аджарії і оголосив, що з 19 жовтня в регіоні буде відновлена робота громадського і міжміського транспорту.

    Зазначається, за добу в Грузії зафіксовано 919 нових випадків інфікування коронавірусом, це максимальний показник за весь час пандемії. Загалом Covid-19 в країні підтвердили у 14 440 людей, з них 113 осіб померли.

    Грузія карантин робота коронавірус
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