Корупція у Румунії: суд дав дочці експрезидента Бесеску п'ять років в'язниці

Прокуратура вважає, що дочка колишнього глави держави спонукала підприємців пропонувати хабарі і відмивати гроші

Дочка колишнього президента Румунії Траяна Бесеску, Іоана Бесеску, засуджена до п'яти років позбавлення волі. Їй було пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей під час президентської кампанії 2009 року.

Про це пише Reuters.

Відзначається також, що колишній міністр, депутат Олена Удре отримала восьмирічний тюремний термін.

Бесеску та Удре винними себе не визнали. Вони збираються оскаржити вироки.

Прокурори стверджували, що Удре, будучи міністром регіонального розвитку та координатором президентської кампанії, змусила ексзаступника міністра і главу окружної ради вимагати від двох підприємців хабарі на суму близько 1,6 мільйона леїв (400 тисяч доларів) в обмін на угоди на виконання громадських робіт.

Прокуратура вважає, що дочка колишнього глави держави подібним чином спонукала інших пропонувати хабарі і відмивати гроші. Отримані незаконні засоби використовувалися для фінансування агітаційних послуг у ході президентської кампанії її батька Траяна Бесеску.

Траян Бесеску став президентом у 2004 році. У 2009-му його обрали вдруге. Зараз він депутат Європарламенту.

До слова, колишній президент Франції Ніколя Саркозі отримав три роки тюрми за корупцію.