Колишній президент Франції отримав три роки тюрми за корупцію

Вперше в історії Франції колишній глава держави опинився на лаві підсудних і отримав тюремний строк за подібними обвинуваченнями.

Прокуратура просила у суду жорсткішого покарання – два роки реального тюремного ув'язнення та ще стільки ж умовно. Разом із Саркозі на лаві підсудних опинились його особистий адвокат Тьєррі Герцог та колишній суддя Касаційного суду Франції Гілберт Азіберт.

Суд встановив, що ці троє уклали «корупційний пакт». Річ у тім, що стосовно Саркозі, який був президентом у 2007-2012 роках, велося розслідування щодо законності фінансування його першої передвиборчої кампанії. За даними слідства і що тепер підтвердив суд, екс-президент разом із адвокатом Герцогом намагалися підкупити Азіберта «престижною роботою» в Монако в обмін на інформацію про це розслідування.

Про це стало відомо із записів телефонних розмов Саркозі й Герцога у 2013-2014 роках. Як повідомляли тоді французькі ЗМІ, Саркозі говорив своєму адвокату: «Я підвищу його на посаді, я йому допоможу».

Сам екс-президент заперечував ці звинувачення, вказуючи на те, що Азіберт так і не отримав ніякого підвищення чи престижної роботи в Монако. Водночас навіть пропозиція посади вже є підставою для підозри в корупції.

Нагадаємо, суд у справі Саркозі розпочався 23 листопада 2020 року.