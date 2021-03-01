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    Колишній президент Франції отримав три роки тюрми за корупцію

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    Колишній президент Франції Ніколя Саркозі у суді Парижа - Колишній президент Франції отримав три роки тюрми за корупцію
    Колишній президент Франції Ніколя Саркозі у суді Парижа
    Фото: ЕРА

    Вперше в історії Франції колишнього президента звинуватили в участі у «злочинній групі»

    Суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом і засудив до трьох років в’язниці – один рік реального ув’язнення, ще два – умовно. Про це повідомляє AFP.

    Вперше в історії Франції колишній глава держави опинився на лаві підсудних і отримав тюремний строк за подібними обвинуваченнями.

    Прокуратура просила у суду жорсткішого покарання – два роки реального тюремного ув'язнення та ще стільки ж умовно. Разом із Саркозі на лаві підсудних опинились його особистий адвокат Тьєррі Герцог та колишній суддя Касаційного суду Франції Гілберт Азіберт.

    Суд встановив, що ці троє уклали «корупційний пакт». Річ у тім, що стосовно Саркозі, який був президентом у 2007-2012 роках, велося розслідування щодо законності фінансування його першої передвиборчої кампанії. За даними слідства і що тепер підтвердив суд, екс-президент разом із адвокатом Герцогом намагалися підкупити Азіберта «престижною роботою» в Монако в обмін на інформацію про це розслідування.

    Про це стало відомо із записів телефонних розмов Саркозі й Герцога у 2013-2014 роках. Як повідомляли тоді французькі ЗМІ, Саркозі говорив своєму адвокату: «Я підвищу його на посаді, я йому допоможу».

    Сам екс-президент заперечував ці звинувачення, вказуючи на те, що Азіберт так і не отримав ніякого підвищення чи престижної роботи в Монако. Водночас навіть пропозиція посади вже є підставою для підозри в корупції.

    Нагадаємо, суд у справі Саркозі розпочався 23 листопада 2020 року.

    Теги: суд розслідування Монако
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