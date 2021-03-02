Саркозі може звернутися до ЄСПЛ через судовий вирок у Франції

За словами Ніколя Саркозі, він не хоче, щоб «його власну країну засудили», але готовий на такий крок заради демократії

Подати позов до ЄСПЛ французький експрезидент зможе лише після програшу в національних апеляційних та касаційних інстанціях

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, якого визнали винним у корупції і торгівлі впливом, заявив про намір позиватися до Європейського суду з прав людини.

Про це повідомив французький телеканал Bfm TV.

За словами Саркозі, він не хоче, щоб «його власну країну засудили», але готовий на такий крок заради демократії.

«Можливо, цю боротьбу доведеться закінчити в ЄСПЛ. Для мене було б болючим, якби мою власну країну засудили, але я готовий. Я готовий, тому що це буде ціною демократії», – сказав він.

Подати позов до ЄСПЛ французький експрезидент зможе лише після програшу в національних апеляційних та касаційних інстанціях.

Нагадаємо, цього тижня суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом і засудив до трьох років в’язниці – один рік реального ув’язнення, ще два – умовно.