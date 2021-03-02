  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Саркозі може звернутися до ЄСПЛ через судовий вирок у Франції

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За словами Ніколя Саркозі, він не хоче, щоб &laquo;його власну країну засудили&raquo;, але готовий на такий крок заради демократії - Саркозі може звернутися до ЄСПЛ через судовий вирок у Франції
    За словами Ніколя Саркозі, він не хоче, щоб «його власну країну засудили», але готовий на такий крок заради демократії

    Подати позов до ЄСПЛ французький експрезидент зможе лише після програшу в національних апеляційних та касаційних інстанціях

    Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, якого визнали винним у корупції і торгівлі впливом, заявив про намір позиватися до Європейського суду з прав людини.

    Про це повідомив французький телеканал Bfm TV.

    За словами Саркозі, він не хоче, щоб «його власну країну засудили», але готовий на такий крок заради демократії.

    «Можливо, цю боротьбу доведеться закінчити в ЄСПЛ. Для мене було б болючим, якби мою власну країну засудили, але я готовий. Я готовий, тому що це буде ціною демократії», – сказав він.

    Подати позов до ЄСПЛ французький експрезидент зможе лише після програшу в національних апеляційних та касаційних інстанціях.

    Нагадаємо, цього тижня суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом і засудив до трьох років в’язниці – один рік реального ув’язнення, ще два – умовно.

    Теги: ЄСПЛ Франція президент корупція вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies