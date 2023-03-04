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Кремлівський пропагандист влаштував дебош на борту літака

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кремлівський пропагандист влаштував дебош на борту літака
Красовського ніяк не покарали, обійшлися профілактичною бесідою
фото з відкритих джерел

Через Антона Красовського довелося екстрено саджати повітряне судно

Російського пропагандиста Антона Красовського, який закликав топити українських дітей, зняли з рейсу Москва – Ташкент. Спочатку на нього наскаржилися сусіди з бізнес-класу, а згодом колишній глава «RT Росія» влаштував істерику. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Красовський мав вилітати з «Шереметьєво» рейсом «Аерофлоту». Перед зльотом він голосно розмовляв по телефону, тож сусіди попросили його поводитися тихіше. Однак після зауваження пропагандист почав поводитися навпаки – влаштував істерику, почав кричати ще голосніше і обзивати пасажирів. Від гріха подалі, щоб конфлікт не розвинувся в серйозніший, не переріс у бійку і не довелося екстрено саджати літак, буйного пасажира вирішили зняти з рейсу.

За інформацією журналістів, бешкетника ніяк не покарали, обійшлися профілактичною бесідою.

Кремлівський пропагандист влаштував дебош на борту літака фото 1

Сам Красовський ємко прокоментував скандал у себе в телеграм-каналі.

Раніше кремлівський пропагандистський телеканал RT «зупиняє співпрацю» з директором мовлення російською мовою Антоном Красовським після його закликів топити і спалювати українських дітей.

Читайте також: У пропагандистів переполох після закликів топити українських дітей
Теги: росія бізнес літак скандал Москва пропагандист конфлікт

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