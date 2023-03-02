Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: білоруси зняли пропагандистське відео про А-50
Всі ракурси зйомки були зроблені тільки знизу та збоку, що не дозволяє розглянути його зверху в деталях
Білоруська пропаганда вирішила показати, що з російським розвідувальним літаком А-50 «все гаразд» після вибухів на аеродромі «Мачулищі» і спеціально на четвертий день після інциденту зняла відео в сутінках, де не видно деталей літака. Про це пише «Беларускі Гаюн».
Було опубліковано відео з керуванням літака на аеродромі в Мачулищах. Судячи з погодних умов, відео справді було знято 1 березня близько восьмої вечора (за мінським часом), але є одразу низка моментів.
«Відео з бортом знято в сутінках на четвертий день після інциденту в Мачулищах. На кадрах показано виключно рулювання ДРЛО, що не є доказом того, що у літака не пошкоджена антена радарного комплексу «Джміль», що обертається, і навіть того, що літак може літати», – уточнили у виданні.
Також глядачеві старанно показують бортові номери (хоча раніше завжди старанно замазували). Ймовірно, щоб наголосити на своїй «правоті».
Всі ракурси зйомки тільки знизу та збоку, що не дозволяє розглянути його зверху в деталях (говорячи про ті місця, які могли бути пошкоджені, і на яких ми наголошували).
«Порівнюючи кадри 1 березня з кадрами 29 січня, видно, що «тарілка» виглядає інакше. Попередні подряпини не видно, зате видно велику чорну пляму.
До відома, 26 лютого, рівно в день інциденту, до Мачулищ прилетіла бригада ремонтників з Іваново. «На даний момент ми не робимо однозначних тверджень, проте не виключено, що цими днями міг проходити швидкий первинний ремонт. Якщо теорія вірна, то всі чотири дні літак дійсно швидко підлатували/підфарбовували, щоб показати, що «з ним все гаразд», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Внаслідок вибухів постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.
Британська розвідка повідомила, як підрив літака у Мачулищах вплине на російську армію.
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