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    Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно призупинити війну проти України

    Суд в Гаазі також оголосить рішення у справі &laquo;Україна проти Росії&raquo; щодо геноциду - Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно призупинити війну проти України
    Суд в Гаазі також оголосить рішення у справі «Україна проти Росії» щодо геноциду
    фото з відкритих джерел

    В Україні триває 21-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов'язав Росію негайно призупинити воєнні дії в Україні. Про це у Twitter написав президент Володимир Зеленський.

    «Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію», – написав глава держави.

    скріншот з Twitter Зеленського

    скріншот з Twitter Зеленського

    Крім цього, сьогодні 16 березня суд в Гаазі оголосить рішення у справі «Україна проти Росії» щодо геноциду. Йдеться про звинувачення у геноциді, відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

    Нагадаємо, що в Україні триває 21-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: суд ООН війна Володимир Зеленський Україна Міжнародний суд ООН Twitter #stoprussia
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    Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно призупинити війну проти України