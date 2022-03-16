Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно призупинити війну проти України

Суд в Гаазі також оголосить рішення у справі «Україна проти Росії» щодо геноциду

В Україні триває 21-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов'язав Росію негайно призупинити воєнні дії в Україні. Про це у Twitter написав президент Володимир Зеленський.

«Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію», – написав глава держави.

скріншот з Twitter Зеленського

Крім цього, сьогодні 16 березня суд в Гаазі оголосить рішення у справі «Україна проти Росії» щодо геноциду. Йдеться про звинувачення у геноциді, відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

Нагадаємо, що в Україні триває 21-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.