Кулеба пояснив, що відбудеться у разі невиконання РФ рішення суду ООН у Гаазі про Україну

Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов’язав Росію зупинити воєнні дії в Україні

Рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі стосовно припинення Росією воєнних дій в Україні означає, що на найвищому юридичному рівні у світі визнано, зафіксовано, що РФ здійснює незаконні військові дії на території України, що вона має негайно їх припинити, і зокрема припинити просування своїх підрозділів, а також підтримуваних нею збройних формувань. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр додав, що в самому тексті рішення суд зазначив, що він не знайшов жодних доказів на користь тверджень Росії про вчинення Україною злочину-геноциду на своїй території.

Крім того, Кулеба розповів, які наслідки матиме Росія, якщо проігнорує рішення ООН:

«Якщо Росія його не виконає (є підстави вважати, що так і буде), це негативно вплине на остаточне рішення суду в цій справі, зокрема, у контексті визначення судом суми компенсації, яку має отримати Україна. Другий момент важливий з юридичної та політичної сторони. Тепер будь-які слова, що начебто немає ніякої російської агресії або що Росія все робить правильно, розбиватимуться об рішення Міжнародного суду ООН. Це важлива політична та юридична перемога для мобілізації світового співтовариства на підтримку України», – зазначив Кулеба.

При цьому виключення Росії з Ради Європи означає, що РФ не зможе більше маніпулювати механізмами, конвенціями Ради Європи у своїх інтересах.

Кулеба наголосив, що це непроста та тривала справа, однак важлива для подальшої підтримки України іноземними державами.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив список зброї, яку отримає Україна. Напередодні повідомлялося, що Білий дім має намір виділити Україні $1 млрд на озброєння – The Wall Street Journal.

Також Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

До слова, НАТО розгляне можливість відправити миротворців в Україну.

Читайте також: