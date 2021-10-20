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    Куба послабить обмеження для туристів

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    Куба послабить обмеження для туристів - Куба послабить обмеження для туристів
    Куба послабить обмеження для туристів
    Фото з відкритих джерел

    З 7 листопада Куба скасує обов'язковий карантин для іноземних туристів

    З 7 листопада влада Куби скасує обов'язковий карантин для іноземних туристів. Також з 15 листопада припиниться проведення ПЛР-тестування на кордоні. Про це йдеться в заяві міністра туризму Хуана Гарсії.

    Ослаблення обмежень торкнеться як мандрівників, так і самих кубинців. Всі, хто прибувають на курорт будуть повинні надати так званий «паспорт здоров'я» або міжнародний сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу. При цьому наголошується, що органи охорони здоров'я в аеропортах продовжать вибіркове тестування туристів.

    У разі відсутності зазначених документів, людина, що прилітає зобов'язана пред'явити негативні результати ПЛР–тесту, зробленого в сертифікованій лабораторії в країні відправлення не більше ніж за 72 години до поїздки.

    За словами чиновника, зняття обмежень на курорті стало можливим завдяки масовій вакцинації населення. На сьогоднішній день в країні хоча б однієї дозою щеплені 99,2 відсотка громадян, повною схемою з трьох доз – 69,2 відсотка жителів старше двох років.

    Раніше у вересні повідомлялося, що високий туристичний сезон на Кубі почнеться 15 листопада – до цієї дати влада країни дозволять повне завантаження готелів.

    «Власники готелів готові до зустрічі туристів. Можу сказати, Iberostar планує відкриття всіх готелів в кубинській столиці», – заявив представник консульства Хуан Карлос Ескалона.

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    Теги: Куба паспорт карантин влада населення коронавірус
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    Куба послабить обмеження для туристів