Куба «кипить». Тисячі активістів протестують проти уряду (фото)

Поліцейські затримують жителів у їхніх будинках через публікації у соцмережах з критикою уряду

Поліцейські затримують жителів у їхніх будинках через публікації у соцмережах з критикою уряду

Відомо, що серед затриманих – 120 активістів та незалежних журналістів

На протестах на Кубі затримали вже понад п’ять тисяч осіб, вони зараз перебувають під слідством. Про це інформує Аtalayar.

Відомо, що серед затриманих – 120 активістів та незалежних журналістів.

Місцевий інтернет-портал 14ymedio.com повідомляє з посиланням на очевидців, що поліцейські затримують жителів у їхніх будинках через публікації у соцмережах з критикою уряду.

Раніше кубинська влада підтвердила смерть одного демонстранта, заявивши, що він намагався напасти на поліцейську дільницю. Однак місцеві активісти вважають, що загиблих може бути більше.

Додамо, що тисячі кубинців вийшли на вулиці міст країни від Гавани до Сантьяго в неділю, 11 липня. Люди незадоволені діями влади під час пандемії коронавірусу.

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