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    Куба «кипить». Тисячі активістів протестують проти уряду (фото)

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    Поліцейські затримують жителів у їхніх будинках через публікації у соцмережах з критикою уряду - Куба «кипить». Тисячі активістів протестують проти уряду (фото)
    Поліцейські затримують жителів у їхніх будинках через публікації у соцмережах з критикою уряду
    Фото з відкритих джерел

    Відомо, що серед затриманих – 120 активістів та незалежних журналістів

    На протестах на Кубі затримали вже понад п’ять тисяч осіб, вони зараз перебувають під слідством. Про це інформує Аtalayar.

    Відомо, що серед затриманих – 120 активістів та незалежних журналістів.

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    Куба «кипить». Тисячі активістів протестують проти уряду (фото)
    Куба «кипить». Тисячі активістів протестують проти уряду (фото)
    Куба «кипить». Тисячі активістів протестують проти уряду (фото)
    Куба «кипить». Тисячі активістів протестують проти уряду (фото)
    Куба «кипить». Тисячі активістів протестують проти уряду (фото)

    Місцевий інтернет-портал 14ymedio.com повідомляє з посиланням на очевидців, що поліцейські затримують жителів у їхніх будинках через публікації у соцмережах з критикою уряду.

    Раніше кубинська влада підтвердила смерть одного демонстранта, заявивши, що він намагався напасти на поліцейську дільницю. Однак місцеві активісти вважають, що загиблих може бути більше.

    Додамо, що тисячі кубинців вийшли на вулиці міст країни від Гавани до Сантьяго в неділю, 11 липня. Люди незадоволені діями влади під час пандемії коронавірусу.

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    Теги: Куба протест уряд
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    Куба «кипить». Тисячі активістів протестують проти уряду (фото)