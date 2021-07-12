На Кубі по всій країні люди вийшли на протести
Кубинці незадоволені діями влади у боротьбі з пандемією коронавірусу
Тисячі кубинців вийшли на вулиці міст країни від Гавани до Сантьяго в неділю, 11 липня. Люди незадоволені діями влади під час пандемії коронавірусу.
Спротив зумовлений нестачею продуктів і ліків з початку епідемії Covid-19, коли Куба перебувала під санкціями США. Про це пише Reuters.
У другій половині дня президент і голова Комуністичної партії Мігель Діас-Канель виступив перед народом. Він сказав, що відповідальність за заворушення несуть США.
Також закликав своїх прихильників протистояти «провокаціям».
Водночас у Гавані помітили, що автомобілі силових структур оснащені кулеметами.
У неділю у країні зафіксували новий максимум випадків коронавірусу і смертей від хвороби.
Раніше стало відомо, що чинний президент Куби Мігель Діаз-Канель замінить Рауля Кастро на посту першого секретаря Комуністичної партії Куби.