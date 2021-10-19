Як подорожувати Україною невакцинованим проти коронавірусу: роз’яснення МОЗ

В Україні з 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень

21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень, що передбачають наявність у пасажирів сертифікатів вакцинації. Міністерство охорони здоров’я повідомило, як подорожувати тим, хто не зробив щеплення.

Як повідомлялося, з 23 вересня в усіх регіонах України встановлено «жовтий« рівень епідбезпеки. Понад 10 областей вже містяться в «помаранчевій« зоні. Ще 5 регіонів наразі в «червоній« зоні.

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із «жовтим», «помаранчевим» чи «червоним» рівнем епідбезпеки будуть дозволені лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).

З огляду на це МОЗ надало відповіді на поширені запитання щодо пересування між регіонами осіб, що не зробили щеплення проти коронавірусу.

У МОЗ зазначили, що поки немає затвердженої форми довідки про протипоказання до Covid-щеплень.

«Людей, які дійсно мають абсолютні протипоказання до щеплення, в Україні менше ніж 1%. Йдеться про важку алергічну реакцію на першу дозу вакцини (анафілактичний шок) або гіперчутливість до компонентів вакцини», – йдеться в повідомленні.

Як подорожувати тим, хто не зробив щеплення через протипоказання?

Наразі не існує затвердженої форми довідки про протипоказання до вакцинації проти Covid-19 (тяжка алергічна реакція або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини). Також надання таких довідок для міжрегіональних перевезень не передбачено урядовою постановою.

«Громадяни можуть зробити ПЛР-тест або експрес-тест на Covid-19 та використати його у поїздках між регіонами», – пояснили в МОЗ.

Як подорожувати тим, хто не щепився, але вже хворів?

Ані Covid-сертифіката на підставі одужання, ані паперової довідки про перенесену хворобу наразі не передбачено.

Згодом на сайті та в застосунку «Дія» буде можливість отримати відповідний сертифікат. Він діятиме 180 днів. Точні терміни поки не називають.

Тож наразі єдиним способом здійснити подорож між регіонами для громадян, які не отримали щеплення, також залишається тестування на коронавірусну хворобу.