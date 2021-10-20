В Ізраїлі у 11-річного хлопчика виявили нову мутацію коронавірусу

Інфікований 11-річний хлопчик повернувся з Молдови і отримав позитивний тест

Фахівці охорони здоров'я Ізраїлю в даний час вивчають, чи є новий штам більш вірулентним, ніж «дельта»

Влада Ізраїлю повідомила про перший виявлений випадок нового субваріанта «дельта»-штамма коронавірусу AY.4.2 в Ізраїлі, передає тель-авівський телеканал i24.

Заражений – 11-річний хлопчик, у якого після повернення з Молдови виявився позитивний результат при перевірці в аеропорту Бен-Гуріона. Відзначається, що хлопчик після повернення з-за кордону знаходився в ізоляції і ні з ким не контактував.

Фахівці охорони здоров'я Ізраїлю в даний час вивчають, чи є новий штам більш вірулентним, ніж «дельта».

Цей варіант недавно був виявлений в декількох європейських країнах.

Раніше стало відомо, що у Великій Британії почала поширюватися нова, «більш заразна» форма коронавірусу – AY.4.2.

За даними вченого Джеффрі Барретта з Інституту Уеллкома Сенгера в Кембриджі і директора Інституту генетики Лондонського університету Франсуа Балу, новий вид інфекції є варіацією «дельта»-штамма коронавірусу, але має більшу заразністю, ніж вихідний варіант, мінімум на 10-15%.

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