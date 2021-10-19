МОЗ показав моторошні фото Covid-хворих та вивезення тіл померлих

Ризик захворіти у невакцинованих у шість разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини, наголошує МОЗ

З 27,5 тис. людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня, 94,2% не отримали жодної дози Covid-вакцини. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

За 11–17 жовтня щеплення отримали 762 тис. 352 людини. Усього станом на 18 жовтня принаймні однією дозою антиковідної вакцини щепилися 8 млн осіб, двома дозами – майже 6,6 млн, зазначили в МОЗ.

Водночас наголошується, що дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США свідчать про те, що невакциновані від коронавірусу люди мають в 11 разів більший ризик померти від штаму «Дельта», ніж вакциновані. Ризик захворіти у невакцинованих у шість разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини.

На сторінці МОЗ у Facebook також оприлюднено моторошні фото з ковідних лікарень України. На знімках можна побачити умови, в яких перебувають лікарі й хворі, а також кадри з вивезенням з відділень померлих внаслідок коронавірусу.

Зазначимо, за тиждень Україна може робити щонайменше 1,5 млн щеплень.

Як відомо, Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

Від учора у «червоній» зоні карантину перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

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Також науковці визначили, якою є тривалість дії провідних вакцин: результати дослідження.

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Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

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