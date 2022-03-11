Кремль заговорив про можливу зустріч Зеленського та Путіна

У Путіна виставляють певні умови

Кремлівська влада допускає, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна можлива. Про це інформацію російські ЗМІ з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

«Ніхто не виключає зустрічі Путіна та Зеленського, концептуально вона можлива, але спочатку переговорники мають виконати свою частину роботи», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Після переговорів з російським міністром закордонних справ Кулеба повідомив, що рішення про припинення вогню так і не змогли схвалити. Дипломати говорили про 24-годинне перемир'я для розв'язання усіх нагальних гуманітарних питань.

Наприкінці зустрічі з ініціативи Лаврова міністри говорили про ядерну безпеку. Глава кремлівського МЗС висловився про тристоронні консультації між Україною, Росією та МАГАТЕ. Однак Кулеба таку ідею відхилив.

Нагадаємо, Ердоган хоче бути посередником між Україною та РФ і чекає поступок від США.