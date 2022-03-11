ЗСУ збили ще одного льотчика, який раніше бомбив Сирію

Російський окупант Олексій Хасанов назавжди залишився на українській землі

Українські військові збили важкий винищувач Су-30СМ, яким керував російський окупант, учасник операції в Сирії, заступник командира 31 ІАП, підполковник 44-річний Олексій Хасанов.

Зазначається, що, підтримавши війну проти України, на українських землях він для себе її і завершив.

«Передаємо привіт сім'ї заступника командира 31 ІАП, підполковника Хасанова Олексія Нарзуллаєвича, який ухвалив рішення бомбити мирне населення в Україні, але став добривом. Ще бажаючі є?» – прокоментував смерть льотчика екснардеп Борислав Береза.

Російський льотчик з 2019 року служив у Калінінградській області, він обіймав посаду заступника командира полку. Згідно російських ЗМІ, Путін відзначив «подвиг» Хасанова після ліквідації в Україні Орденом мужності.

Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували офіцера російської окупаційної армії В’ячеслава Маклагіна, який брав участь в «операціях» росіян у Сирії.

Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова. Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму». Також Збройні сили ліквідували наступника Мотороли. Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.