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    ЗСУ збили ще одного льотчика, який раніше бомбив Сирію

    ЗСУ збили ще одного льотчика, який раніше бомбив Сирію
    фото з відкритих джерел

    Російський окупант Олексій Хасанов назавжди залишився на українській землі

    Українські військові збили важкий винищувач Су-30СМ, яким керував російський окупант, учасник операції в Сирії, заступник командира 31 ІАП, підполковник 44-річний Олексій Хасанов.

    Зазначається, що, підтримавши війну проти України, на українських землях він для себе її і завершив.

    «Передаємо привіт сім'ї заступника командира 31 ІАП, підполковника Хасанова Олексія Нарзуллаєвича, який ухвалив рішення бомбити мирне населення в Україні, але став добривом. Ще бажаючі є?» – прокоментував смерть льотчика екснардеп Борислав Береза.

    Російський льотчик з 2019 року служив у Калінінградській області, він обіймав посаду заступника командира полку. Згідно російських ЗМІ, Путін відзначив «подвиг» Хасанова після ліквідації в Україні Орденом мужності.

    Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували офіцера російської окупаційної армії В’ячеслава Маклагіна, який брав участь в «операціях» росіян у Сирії.

    Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова. Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму». Також Збройні сили ліквідували наступника Мотороли. Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.

    Теги: Росія ЗСУ війна смерть військові Україна льотчик населення
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    ЗСУ збили ще одного льотчика, який раніше бомбив Сирію