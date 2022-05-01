Кулеба обговорив з Боррелем європейські перспективи України
Альтернативи наданню Україні статусу кандидата у члени ЄС нема
Глава МЗС України Дмитро Кулеба у неділю провів телефонну розмову з представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем. Розмова стосувалася підготовки шостого пакету санкцій проти Росії, а також європейської перспективи України, пише УНН.
«Я говорив з Жозепом Боррелем про наступний раунд санкцій ЄС щодо Росії, які мають включати нафтове ембарго. Я також наголосив, що не може бути альтернативи надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Окрему увагу ми приділили подальшій безпечній евакуації із заблокованого Маріуполя», - написав Кулеба у своєму Twitter.
Боррель також повідомив про проведення переговорів із українським колегою.
За його словами, обговорювалася подальша підтримка України з боку ЄС.
«Продовжується робота над наступним пакетом санкцій. Рада асоціації ЄС-Україна стане ключовим моментом для подальшого просування нашого партнерства. Ситуація у Маріуполі жахлива, гуманітарна евакуація необхідна невідкладно», - повідомив Боррель за підсумками розмови.
Нагадаємо, що сьогодні із оточеного комбінату «Азовсталь» в Маріуполі було евакуйовано сто цивільних осіб.
Шостий пакет санкцій проти Росії включатиме обмеження на діяльність «Сбербанку», також Німеччина готова підтримати нафтове ембарго РФ.
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