Кулеба обговорив з Боррелем європейські перспективи України

Альтернативи наданню Україні статусу кандидата у члени ЄС нема

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у неділю провів телефонну розмову з представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем. Розмова стосувалася підготовки шостого пакету санкцій проти Росії, а також європейської перспективи України, пише УНН.

«Я говорив з Жозепом Боррелем про наступний раунд санкцій ЄС щодо Росії, які мають включати нафтове ембарго. Я також наголосив, що не може бути альтернативи надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Окрему увагу ми приділили подальшій безпечній евакуації із заблокованого Маріуполя», - написав Кулеба у своєму Twitter.

Боррель також повідомив про проведення переговорів із українським колегою.

За його словами, обговорювалася подальша підтримка України з боку ЄС.

«Продовжується робота над наступним пакетом санкцій. Рада асоціації ЄС-Україна стане ключовим моментом для подальшого просування нашого партнерства. Ситуація у Маріуполі жахлива, гуманітарна евакуація необхідна невідкладно», - повідомив Боррель за підсумками розмови.

Нагадаємо, що сьогодні із оточеного комбінату «Азовсталь» в Маріуполі було евакуйовано сто цивільних осіб.

Шостий пакет санкцій проти Росії включатиме обмеження на діяльність «Сбербанку», також Німеччина готова підтримати нафтове ембарго РФ.