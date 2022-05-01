  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Кулеба обговорив з Боррелем європейські перспективи України

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба&nbsp; &nbsp; - Кулеба обговорив з Боррелем європейські перспективи України
    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба   
    Фото: liga.net

    Альтернативи наданню Україні статусу кандидата у члени ЄС нема

    Глава МЗС України Дмитро Кулеба у неділю провів телефонну розмову з представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем. Розмова стосувалася підготовки шостого пакету санкцій проти Росії, а також європейської перспективи України, пише УНН.

    «Я говорив з Жозепом Боррелем про наступний раунд санкцій ЄС щодо Росії, які мають включати нафтове ембарго. Я також наголосив, що не може бути альтернативи надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Окрему увагу ми приділили подальшій безпечній евакуації із заблокованого Маріуполя», - написав Кулеба у своєму Twitter.

    Боррель також повідомив про проведення переговорів із українським колегою.

    За його словами, обговорювалася подальша підтримка України з боку ЄС.

    «Продовжується робота над наступним пакетом санкцій. Рада асоціації ЄС-Україна стане ключовим моментом для подальшого просування нашого партнерства. Ситуація у Маріуполі жахлива, гуманітарна евакуація необхідна невідкладно», - повідомив Боррель за підсумками розмови.

    Нагадаємо, що сьогодні із оточеного комбінату «Азовсталь» в Маріуполі було евакуйовано сто цивільних осіб.

    Шостий пакет санкцій проти Росії включатиме обмеження на діяльність «Сбербанку», також Німеччина готова підтримати нафтове ембарго РФ.

    Читайте також: Є два сценарії поразки Путіна в Україні

    Теги: МЗС ЄС росія окупанти Німеччина війна ембарго Україна Twitter робота Дмитро Кулеба окупація евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кулеба обговорив з Боррелем європейські перспективи України