Коли Україна вступить до ЄС: відповідь влади

Україна вже заповнила важливий документ для вступу до ЄС

Україна стане повноцінним членом Європейського Союзу приблизно через два роки – у 2024. Водночас уже цьогоріч країна може отримати статус кандидата. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко у колонці на УП.

«Повноцінний вступ України до Євросоюзу вже у 2024 році. Ми розраховуємо отримати статус кандидата на вступ до ЄС влітку цього року», – зазначила чиновниця.

За її словами, першу частину заявки українська сторона вже подала. Міністерка переконує, що такими ж стрімкими темпами країна виконає всі поставлені перед нею завдання, вимоги як до майбутнього члена Євросоюзу.

«Це наш шлях справжньої демократії та свободи», – наголосила Свириденко.

Відомо, що лідери країн Європейського Союзу підтримали євроінтеграційні прагнення України. Наприкінці березня вони запропонували Єврокомісії опублікувати свої висновки щодо заявки Києва на вступ.

Нагадаємо, минулого тижня Україна заповнила важливий документ для вступу до ЄС. Опитувальник є основою для прийдешнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС. Водночас Європарламент вже розпочав процедуру вступу України до ЄС. Єврокомісія до кінця червня опублікує думку щодо вступу України в ЄС.

Також повідомлялося, що ЄС хоче створити спеціальний фонд для відбудови України. Оскільки війна все ще триває, представники виконавчої влади ЄС не готові озвучити фінальні суми.



