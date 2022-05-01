Евакуації з Маріуполя: Арахамія та Верещук розповіли подробиці (відео)

Спроби евакуювати решту людей з «Азовсталі» триватимуть й надалі за підтримки міжнародних організацій

За результатами спецоперації з евакуації людей з Азовсталі у Маріуполі вдалося вивезти дітей, жінок та людей похилого віку. Про це заявив голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

«Сьогодні завдяки зусиллям Офісу Президента України, за підтримки ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, разом із Віцепрем’єр-міністром України – Міністром із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук провели найважчу операцію від початку війни. Два тижні тому вона здавалася неможливою. Тиждень тому – малоймовірною», – визнав Арахамія.

За його словами, це було перше припинення вогню над Азовсталлю, і вперше з початку війни зі зруйнованого заводу евакуювали понад 100 людей – маленьких дітей, жінок та людей похилого віку.

При цьому Верещук заявила, що «мовчанка» з боку влади була «лише заради того, щоб люди вибрались живими і неушкодженими».

Вона зазначила, що сьогодні більше 100 людей було евакуйовано, і додала що «операція продовжується».

«Вже завтра ми з Давидом Георгійовичем будемо, я сподіваюсь, зустрічати наших рідних маріупольців», – зазначила міністр.

Він запевнив, що спроби евакуювати решту людей з «Азовсталі» триватимуть й надалі за підтримки міжнародних організацій.

«Попереду ще багато роботи й багато людей. Однак Україна ще раз довела, що не залишає своїх громадян у біді. Навіть якщо це пекло. Далі наступний етап операції – вивезти інших, там ще лишається багато людей. Будемо працювати з міжнародними інституціями і зробимо можливою евакуацію всіх. Тримаємося. Україна переможе!», – заявив Арахамія.

За даними ООН, близько 1000 мирних жителів живуть в укриттях під металургійним заводом «Азовсталь».

Відомо, що у будинки маріупольців заселяють невідомих людей. Такий дозвіл видає так звана селищна рада, яка працює під прапором «ДНР».

Нагадаємо, що від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.