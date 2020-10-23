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    Тихановська подякувала українцям за підтримку протестів у Білорусі

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    Як ви боретеся за територіальну цілісність України, ми боремося за Білорусь і за незалежну націю, - Тихановська - Тихановська подякувала українцям за підтримку протестів у Білорусі
    Як ви боретеся за територіальну цілісність України, ми боремося за Білорусь і за незалежну націю, - Тихановська

    Нас розбудила ваша готовність боротися за свою гідність, за національну свободу, за свої права і своє майбутнє, - політик

    Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська подякувала українцям за підтримку мирних протестів, які нині відбуваються в Білорусі. Про це вона сказала у відеозверненні під час Спеціального київського безпекового форуму 23 жовтня.

    «Я захоплююся духом солідарності, який можна почути від України й української нації щодо Білорусі. Спасибі, наші дорогі брати і сестри, за підтримку наших мирних протестів», – наголосила Тихановська.

    Вона зазначила, що відчуття незгоди надихнуло українську революцію, так само було і в Білорусі.

    «Нас розбудила ваша готовність боротися за свою гідність, за національну свободу, за свої права і своє майбутнє... У такий самий спосіб, як ви боретеся за територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів, ми боремося за Білорусь і за незалежну націю, за вашу і нашу свободу», – наголосила Тихановська.

    Нагадаємо, білоруська опозиція отримала премію Сахарова.

    Також повідомлялося, що білоруських опозиціонерок висунули на Нобелівську премію миру

    Білорусь українці опозиція Світлана Тихановська
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