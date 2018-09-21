Ле Пен відмовилася проходити психіатричну експертизу



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Лідер французької партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен

За словами Ле Пен, до неї звертаються як до людини, яка «страждає порушеннями на сексуальному грунті»

Лідер французької партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен відмовилася проходити психіатричну експертизу, призначену їй французьким судом у зв'язку з поширенням пропагандистських відеороликів терористичної організації «Ісламська держава».

Рішення суду і коментар до нього Ле Пен оприлюднила у Twitter.

«Цей режим дійсно починає лякати», - написала вона, назвавши вимогу марною.

За словами Ле Пен, до неї звертаються як до людини, яка «страждає порушеннями на сексуальному грунті».

Нагадаємо, у четвер французький суд наказав лідерові партії «Національне об'єднання» (колишній «Національний фронт») Марін Ле Пен у найкоротші строки пройти психіатричне обстеження. Таке рішення пов'язане зі справою про публікацію у Twitter-акаунті політика фотографій вбивства бойовиками ІДІЛ кількох заручників.

Раніше стосовно Ле Пен було почато розслідування, її звинуватили у поширенні фотографій зі сценами насильства. Можливий запобіжний захід — ув'язнення строком до трьох років і штраф у розмірі 75 тисяч євро.

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