Суд у Франції відправив Ле Пен на психіатричне обстеження



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Марін Ле Пен

Психіатрична експертиза має встановити, чи в змозі Марін Ле Пен адекватно розуміти сказане

Французький суд наказав лідерові партії «Національне об'єднання» (колишній «Національний фронт») Марін Ле Пен у найкоротші строки пройти психіатричне обстеження.

Таке рішення пов'язане зі справою про публікацію у Twitter-акаунті політика фотографій вбивства бойовиками ІДІЛ кількох заручників, повідомляє RFI.

«Психіатрична експертиза має встановити, чи в змозі Марін Ле Пен адекватно розуміти сказане, відповідати на запитання і чи був її вчинок викликаний якимись біографічними фактами», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, йдеться про пост від 16 грудня 2015 року. Публікація Ле Пен була відповіддю на слова журналіста BFM TV Жан-Жака Бурдена, який порівняв «Національний фронт» з «Ісламською державою»

Твіт з фотографіями політик супроводжувала підписом «Ось це ІДІЛ!».

Публікація викликала у французькому суспільстві полеміку, і політик була змушена її видалити. У листопаді 2017 року Національні збори Франції ухвалили рішення позбавити Марін Ле Пен депутатської недоторканності у зв'язку зі спірною публікацією.

Стосовно Ле Пен було почато розслідування, її звинуватили у поширенні фотографій зі сценами насильства. Можливий запобіжний захід — ув'язнення строком до трьох років і штраф у розмірі 75 тисяч євро.

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