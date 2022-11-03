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Легендарна екоактивістка Грета Тунберг підросла і розширює діяльність (фото)

Надія Клочко
glavcom.ua
Легендарна екоактивістка Грета Тунберг підросла і розширює діяльність (фото)
Грета Тунберг презентувала книгу у Лондоні
фото: Greta Thunberg/Facebook

Грета Тунберг оголосила війну «деспотичній капіталістичній системі»

19-річна шведська активістка Грета Тунберг заявила про розширення сфери своєї діяльності. Крім боротьби зі зміною клімату, вона тепер домагається краху «деспотичної капіталістичної системи» Заходу. Про це пише британське видання The Telegraph.

Під час презентації своєї «Книги клімату» в Лондоні, Тунберг закликала до «загальносистемної трансформації», оскільки в кліматичній кризі винні люди, які перебувають при владі.

«Ми ніколи більше не повернемося до нормального життя, тому що «нормальність» вже була кризою. Те, що ми називаємо нормальною, є екстремальною системою, побудованою на експлуатації людей і планети. Це система, яка визначається колоніалізмом, імперіалізмом, пригніченням та геноцидом з боку так званої глобальної Півночі для накопичення багатства, яка досі формує наш нинішній світовий порядок», – сказала вона.

Легендарна екоактивістка Грета Тунберг підросла і розширює діяльність (фото) фото 1

Екоактивістка впевнена, що поки єдиним пріоритетом людства є економічний ріст, клімат на планеті не покращуватиметься.

«Молоді люди у всьому світі активізуються, показуючи, що наші лідери зв'язалися не з тим поколінням», – попередила вона.

Грета Тунберг також заявила, що кліматична криза сягає своїм корінням «в расистський, репресивний екстрактивізм, який експлуатує як людей, так і планету, щоб максимізувати короткостроковий прибуток для небагатьох».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що науковці назвали на честь екоактивістки Грети Тунберг новий вид жаб

Також раніше шведська екоактивістка Грета Тунберг закликала ООН оголосити кліматичну кризу надзвичайним станом найвищого рівня. 

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Теги: Швеція Грета Тунберг

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