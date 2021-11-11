Грета Тунберг звернулася до генерального секретаря ООН із важливою заявою
На думку екоактивістки, кліматичний саміт у Глазго не принесе результатів
Шведська екоактивістка Грета Тунберг закликала ООН оголосити кліматичну кризу надзвичайним станом найвищого рівня. Про це вона повідомила у своєму Twitter-акаунті.
Разом із соратниками вона планує звернутися до генерального секретаря всесвітньої організації Антоніо Гутерріша.
We are filing a legal petition to the UN secretary-general urging him to declare the climate crisis a global level 3 emergency – the UN’s highest category.#FaceTheClimateEmergency https://t.co/XKGmHYABSg— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 10, 2021
«Ми подаємо юридичну петицію генеральному секретарю ООН, закликаючи його оголосити кліматичну кризу глобальною надзвичайною ситуацією третього рівня – найвищої категорії ООН», – йдеться у повідомленні.
Відомо, що раніше Грета Тунберг долучилася до протестів у Глазго, де відбувався глобальний кліматичний саміт (COP26) та закликала світових лідерів припинити «бла-бла-бла». На її думку, політики лише вдають, що серйозно ставляться до питань зміни клімату та до майбутнього людства. Жодних змін після цього саміту не відбудеться, впевнена екоактивістка.
«Ми заявляємо: більше не буде «бла-бла-бла», більше не буде експлуатації людей, природи та планети», – заявила тоді Тунберг, звернувшись до протестувальників.
Нагадаємо, з 31 жовтня по 12 листопада в Глазго проходить 26 сесія Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26). Крім офіційних переговорів, конференцію присвятили тому, як усі верстви суспільства та глобальна економіка протидіятимуть глобальній зміні клімату.