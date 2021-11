Грета Тунберг звернулася до генерального секретаря ООН із важливою заявою

Шведська екоактивістка Грета Тунберг закликала ООН оголосити кліматичну кризу надзвичайним станом найвищого рівня. Про це вона повідомила у своєму Twitter-акаунті.

Разом із соратниками вона планує звернутися до генерального секретаря всесвітньої організації Антоніо Гутерріша.

We are filing a legal petition to the UN secretary-general urging him to declare the climate crisis a global level 3 emergency – the UN’s highest category.#FaceTheClimateEmergency https://t.co/XKGmHYABSg