Грета Тунберг описала підсумки кліматичного саміту в Глазго словом з трьох букв

Шведська екоактивістка залишилася незадоволеною підсумками кліматичного саміту в Глазго

Шведська екоактивістка Грета Тунберг залишилася незадоволеною результатами 26-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (Cop26) у Глазго. Про це вона написала у своєму Twitter.

Тунберг зазначила, що Cop26 закінчилася, але справжня робота продовжується за межами залів конференції.

«Ось короткий виклад: Бла, бла, бла», – заявила вона про результати заходу.

Активістка попередила своїх соратників про те, що у пресі можуть з'явитися позитивні оцінки підсумків конференції. Вона наголосила, що варто побоюватися «цунамі зеленої води».

Нагадаємо, саміт відкрився 31 жовтня. Понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, взяли участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26).

Також Зеленський не прийшов на свій виступ на кліматичному саміті (відео). Український лідер мав виступити після американського лідера Джо Байдена та канадського прем'єра Джастіна Трюдо. Однак коли модератор сесії спецпредставник президента США з питань клімату та ексдержсекретар Джон Керрі викликав Зеленського, той не з'явився.

Крім президента України, на сесію не прийшли ще кілька учасників.

Згодом глава МЗС пояснив, чому Зеленський не з'явився на свій виступ.

До слова, Зеленський зустрівся з Байденом на полях кліматичного саміту. Також Зеленський і Джонсон поговорили про військове співробітництво.

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