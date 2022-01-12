Вчені назвали новий вид панамських жаб на честь Грети Тунберг

Ім'я було надано за результатами аукціону, проведеного Rainforest Trust

Новий вид жаб назвали на честь екоактивістки Грети Тунберг. Стаття про це опублікована в журналі ZooKeys.

Жаби, які отримали назву Pristimantis gretathunbergae, живуть біля Панами. Цей вид відкрила дослідницька група під керівництвом Конрада Меберта із бразильського Універсідаду Естадуаль де Санта Круз.

Жабу виявили на горі Чуканті, оточеній тропічними лісами. Щоб дістатися до її місця проживання в туманному лісі, ученим довелося їхати верхи на коні в'язкими стежками, пройти два вертольоти, що розбилися кілька десятиліть тому і стати табором на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря.

Жаби Грети Тунберг мають чорні очі, унікальні для жаб Центральної Америки. Її найближчі родичі живуть північному заході Колумбії. На жаль для вчених, місце існування жаби сильно фрагментоване і знаходиться під серйозною загрозою через швидку вирубку лісів для плантацій і пасовищ для худоби. Через глобальне потепління невелика гірська зона проживання цієї жаби може зникнути зовсім.

Ім'я було надано за результатами аукціону, проведеного Rainforest Trust – природоохоронної організації, заснованої в США. Щороку вчені відкривають близько сотні нових видів, і на цьому аукціоні будь-хто бажаючий міг придбати право дати ім'я одному з них. Виручені гроші підуть на збереження видів, які перебувають під загрозою.