Грета Тунберг попросила світових лідерів припинити «бла-бла-бла»

Тунберг під час акції протесту у Глазго, де відбувається кліматичний саміт COP26

Тунберг зазначила, що політики лише вдають, що серйозно ставляться до питань зміни клімату

Шведська екоактивістка Грета Тунберг заявила, що світові лідери не працюють над питанням зміни клімату. Про це вона сказала під час акції протесту у шотландському місті Глазго, де відбувається кліматичний саміт COP26, пише газета Evening Standart.

Тунберг зазначила, що політики лише вдають, що серйозно ставляться до питань зміни клімату та до майбутнього людства. Вона вважає, що жодних змін після цього саміту не буде.

«Ми заявляємо: більше не буде «бла-бла-бла», більше не буде експлуатації людей, природи та планети», – заявила Тунберг, звернувшись до протестувальників.

Нагадаємо, понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, взяли участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), що відкрилася в неділю в Глазго.

Хоча кліматичні конференції ООН відбуваються щороку, COP26 має особливе значення, навіть не бувши ювілейною. По-перше, вона була відкладена на рік через пандемію, і організатори визнають, що завдання та охоплення двох конференцій доводиться вміщати в одну. По-друге, з річним запізненням мають бути підбиті підсумки п’ятирічного циклу, що стартував із підписанням Паризької угоди щодо клімату на COP21 у 2015 році.

COP (Conference of Parties), КС – це скорочення від «Конференція сторін». Так називається щорічна зустріч на найвищому рівні, де представники ± 197 країн обговорюють масштабні зміни клімату і намагаються домовитися, яких умов необхідно дотримуватися – як на державному, так і на особистому рівні – щоб не допустити глобальної катастрофи.

Саміт проходить у рамках конвенції ООН про зміну клімату – міжнародного договору, підписаного майже 30 років тому всіма країнами та територіями земної кулі (практично без винятків) та спрямованого на обмеження впливу людини на клімат.

COP26 стане 26-м таким зібранням – відколи договір набув чинності 21 березня 1994 року. Цього року зустріч відбудеться у Шотландії, у місті Глазго, з 31 жовтня по 12 листопада.

Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський обговорив з Послом Австралії в Україні Брюсом Кевіном Джеффрі Едвардсом підготовку наших країн до COP26.