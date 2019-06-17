  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше відвідає КНДР

    • Розсилка
    Лідер Китаю Сі Цзіньпін - Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше відвідає КНДР
    Лідер Китаю Сі Цзіньпін

    Запрошення відвідати КНДР Сі Цзіньпіну направив лідер Північної Кореї

    Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 червня прибуде з візитом до Північної Кореї. Це його перший державний візит у КНДР. Про це повідомляє «Сіньхуа».

    Запрошення відвідати КНДР Сі Цзіньпіну направив лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Візит президента КНР запланований на 20-21 червня.

    Зазначимо, що цього року КДНР і Китай відзначають 70-річчя встановлення дипломатичних відносин.

    Раніше повідомлялося, чому Китай зірвав торговельні переговори з США.

    Читайте також
    Китай Північна Корея Кім Чен Ин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ