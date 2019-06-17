Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше відвідає КНДР



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Лідер Китаю Сі Цзіньпін

Запрошення відвідати КНДР Сі Цзіньпіну направив лідер Північної Кореї

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 червня прибуде з візитом до Північної Кореї. Це його перший державний візит у КНДР. Про це повідомляє «Сіньхуа».

Запрошення відвідати КНДР Сі Цзіньпіну направив лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Візит президента КНР запланований на 20-21 червня.

Зазначимо, що цього року КДНР і Китай відзначають 70-річчя встановлення дипломатичних відносин.

Раніше повідомлялося, чому Китай зірвав торговельні переговори з США.