Стало відомо, чому Китай зірвав торговельні переговори з США, - WSJ



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Пекін - столиця Китайської Народної Республіки Ілюстративне фото

За словами джерел видання, «Пекін інтерпретував недавні заяви і дії президента Трампа як свідчення того, що США готові до поступок»

Пекін вирішив зайняти більш жорстку позицію в консультаціях з Вашингтоном з торговельних питань, оскільки вважав, що США можуть пом'якшити свої вимоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами джерел видання, «Пекін інтерпретував недавні заяви і дії президента Трампа як свідчення того, що США готові до поступок». Влада Китаю вважала, що США можуть «піти на компроміс».

Джерела зазначили, що мова йшла, зокрема, про заяви Трампа про необхідність знизити базову процентну ставку в США.

За твердженням видання, в Пекіні розцінили це як «свідчення того, що президент вважає економіку США менш стабільною, ніж він стверджував».

Влада Китаю нібито «була натхнена» заявами Трампа про те, що голова КНР Сі Цзіньпін є його другом, а також позитивними відгуками американського лідера про віце-прем'єра Держради КНР Лю Хе.

Консультації з торговельних питань між США і Китаєм повинні продовжитися на цьому тижні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай «зірвав угоду» на торгових переговорах з Вашингтоном.

Як відомо, декілька днів тому Трамп заявляв, що торговельна угода між з Китаєм в разі укладення стане історичною і монументальною.

Нагадаємо, США і Китай можуть оголосити про досягнення домовленості щодо спірних питань, які стосуються торгівлі між країнами, до наступної п'ятниці, 10 травня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США і Китай у травні можуть укласти нову торговельну угоду.

У середині березня стало відомо, що Вашингтон переніс на невизначений термін підписання торгового договору з Китаєм.

Раніше інформаційне агентство Bloomberg повідомило, що Китай запропонував США скоротити профіцит у торгівлі з цією країною до нульової позначки до 2024 року.

На початку грудня 2018 року лідери США і Китаю на зустрічі в Аргентині домовилися вжити протягом трьох місяців заходів, спрямованих на укладення торговельної угоди між двома країнами. Президент США заявив, що погодився з 1 січня не підвищувати тарифи з 10% до 25% на китайську продукцію на загальну суму 200 млрд доларів, як він планував раніше.

Термін торгової угоди закінчився 1 березня, однак Трамп висловив готовність не підвищувати мита до тих пір, поки переговори йдуть успішно і в правильному для Вашингтона напрямку.

У квітні повідомлялося, що США та Китай наблизилися до підписання «епічної» торговельної угоди.