Лідери ЄС погодилися якнайшвидше закрити зовнішні кордони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Єврокомісії наголосила, що країни ЄС мають докласти всіх зусиль, щоб розблокувати рух транспорту на внутрішніх кордонах між країнами Євросоюзу

У ЄС підтримали ідею щодо створення так званих зелених коридорів на кордонах між країнами Євросоюзу

Лідери країн ЄС, які провели у вівторок ввечері в режимі телеконференції обговорення заходів з протидії епідемії коронавірусу, підтримали пропозиції Єврокомісії щодо введення обмежень на «несуттєві» подорожі через зовнішні кордони Євросоюзу.

Про це сьогодні під час пресконференції у Брюсселі за підсумками обговорення журналістів поінформувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє «Укрінформ».

«Одна з тем, яку ми обговорювали, була імплементація тимчасових обмежень на перетин зовнішніх кордонів. Ми отримали багато підтримки від країн-членів, тож зараз від них залежить імплементація цього рішення. Вони зауважили, що негайно це зроблять, і це є добре. Тож ми маємо спільний та об’єднаний підхід в тому, що стосується зовнішніх кордонів», - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Водночас вона наголосила, що країни ЄС мають докласти всіх зусиль, щоб розблокувати рух транспорту на внутрішніх кордонах між країнами Євросоюзу, де зараз у зв’язку із масштабною кризою навколо Covid-19 «застрягли» багато людей та транспорту.

«Ми маємо переконатися, що всі ці люди можуть дістатися додому, що вони отримають нашу підтримку у цьому. Важливо також розв'язувати проблему величезних транспортних заторів та забезпечити вільне переміщення товарів. Ці заходи мають бути швидкими. Нам потрібні ці товари для функціонування нашого внутрішнього ринку», - наголосила президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що лідери країн ЄС підтримали ідею щодо створення так званих зелених коридорів на кордонах між країнами Євросоюзу для швидкого переміщення вантажів, а також людей, які живуть та працюють в різних країнах ЄС.

Відповідаючи на уточнювальне запитання преси, коли саме ЄС може ввести обмежувальні заходи на зовнішніх кордонах, президент Європейської Ради Шарль Мішель висловив сподівання, що це відбудеться якнайшвидше.

«Це має відбутися так швидко, як це можливо. Ми сьогодні закликали всі країни-члени підтримати цю пропозицію та прийняти ці обмежувальні заходи для невирішальних подорожей. Зараз країни-члени будуть мати обов’язок виконати ці пропозиції Єврокомісії», - сказав президент Європейської Ради.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон розповів про те, як буде запроваджене рішення про закриття кордонів Євросоюзу для іноземців.