В Україну за останню добу повернулися понад 50 тисяч українців



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У в'їзді в нашу країну за добу відмовили майже 400 іноземцям, - прикордонники

Загалом за минулу добу кордон України перетнуло близько 86,5 тисячі людей, як на в'їзд, так і на виїзд, – ДПСУ

В Україну за минулу добу, 16 березня, повернулися понад 50 тисяч українців на тлі запровадження заборони на перетин кордону через коронавірус. Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби.

Як зазначили прикордонники, загалом за минулу добу кордон України перетнуло близько 86,5 тисячі людей, як на в'їзд, так і на виїзд.

«Більшість із них – понад 50 тисяч – це українці, які поверталися додому з-за кордону. При цьому зазначимо, що серед 13 тисяч іноземців, які перетинали кордон, більше 10 тисяч пішли на виїзд. У в'їзді в нашу країну за добу відмовили майже 400 іноземцям», – повідомили у ДПС.

Також прикордонники відзначили істотне зниження трафіку на кордоні. Протягом 15 березня український кордон перетнули 144 тисячі людей.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

Також із 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.