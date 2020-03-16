«Ми на війні»: Макрон оголосив про блокаду Франції та закриття кордонів ЄС



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Під час звернення до нації фразу «ми на війні» Макрон повторив п’ять разів у різному контексті

Завтра опівдні кордони Євросоюзу та Шенгенської зони будуть закриті

Франція запроваджує безпрецедентні заходи для боротьби із коронавірусом, які включають скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду.

Про це оголосив президент Емманюель Макрон у телевізійному зверненні до нації 16 березня.

У своїй промові президент Франції наголосив, що нинішній стан є близьким до воєнного. Фразу «ми на війні» Макрон повторив п’ять разів у різному контексті, порахували у Le Monde.

Це, за його словами, дозволить мобілізовувати ресурси для суспільного блага. Зокрема, Макрон оголосив, що таксі та готелі будуть мобілізовані для перевезення та розміщення медиків, які наразі «на передовій». Також в окремих регіонах, як-то в Ельзасі, будуть розгорнуті польові госпіталі.

Також Макрон розповів про те, як буде запроваджене рішення про закриття кордонів Євросоюзу для іноземців.

«Щоби захистити один одного від поширення вірусу, водночас зберегти нашу медичну систему, ми ухвалили спільне рішення між європейськими лідерами: завтра опівдні кордони Євросоюзу та Шенгенської зони будуть закриті», - заявив він.

Окрім того, буде суттєво зменшена робота транспорту всередині країни: на 15 наступних днів буде скасовано більшість маршрутів громадського транспорту, окрім критично необхідних.

Вуличні зібрання будуть суворо заборонені, порушників штрафуватимуть.

Також президент Франції вирішив не проводити вчасно місцеві вибори. Другий тур муніципальних виборів по всіх державі мав відбутися 22 березня, він буде перенесений на невизначений термін. Також президент відклав проведення пенсійної реформи.

Президент Франції вважає, що ці заходи дозволять уповільнити появу нових заражених коронавірусом.

Наразі у Франції зафіксовано 6633 підтверджених заражень коронавірусом та 148 загиблих.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки зафіксовано у Києві.

Нагадаємо, 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.