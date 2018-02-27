Літній палац диктатора Франко виставили на продаж в Іспанії

Маєток пропонують купити за 8 млн євро

Іспанська компанія із продажу нерухомості опублікувала об’яву про продаж маєтку, який належав іспанському диктатору генералу Франсіско Франко. Про це повідомляє видання The Local. Як повідомляється, історична власність під назвою El Pazo de Meirás розташована поблизу міста Ла-Корунья у Галісії. У цьому будинку генерал Франко і його



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Маєток пропонують купити за 8 млн євро

Іспанська компанія із продажу нерухомості опублікувала об’яву про продаж маєтку, який належав іспанському диктатору генералу Франсіско Франко. Про це повідомляє видання The Local.

Як повідомляється, історична власність під назвою El Pazo de Meirás розташована поблизу міста Ла-Корунья у Галісії. У цьому будинку генерал Франко і його сім'я проводили літні канікули.

Палац побудовала в 1893 році письменниця Емілія Пардо Баcан, але у 1939 році він був «подарований» жителями Ла-Коруньї генералу Франко, коли він виграв громадянську війну в Іспанії і почав свою 36-річну диктатуру.

Маєток має 15 спалень, приватну каплицю та мисливські угіддя на території 16 гектарів. Його виставили на продаж через кілька тижнів після смерті єдиної дитини Франко, його дочки Кармен, яка успадкувала майно після смерті батька в 1975 році.

Компанія не згадує про те, що у будинку жив генерал Франко, проте у відео показують історичні кадри з диктатором, який відпочиває у своєму літньому домі.