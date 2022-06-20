Росія погрожує Литві через припинення транзиту на Калінінград

Литва закрила транзит через свій кордон до Калінінграда для підсанкційних товарів. Росія погрожує проблемами усьому балтійському регіону

Російські чиновники звинувачують Литву у руйнуванні міжнародного права

Член Ради Федерації Росії від окупованого Криму Ольга Ковітіді заявила, що обмеження Литвою транзиту вантажів до Калінінградської області вдарить по балтійських країнах. Про це українська зрадниця (Ковітіді з 2006 по 2014 роки була депутаткою парламенту Автономної Республіки Крим) написала в Telegram.

«Для усіх є очевидним, що рішення литовської влади обмежує мобільність та можливості всіх жителів Прибалтики (так в Росії називають країни Балтії – ред.)», – наголосила Ковітіді, не пояснюючи, яким чином жителі балтійських країн постраждають від обмеження транзиту до російського регіону підсанкційних товарів.

Також вона натякнула на можливу реакцію Кремля: «Росія не залишить поза увагою подібний недружній на її адресу випад». Ковітіді обіцяє, що заходи Російської Федерації у відповідь на рішення влади Литви стануть бумерангом, який вдарить по країнах Балтії.

Віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Литва таким рішенням порушує угоду про партнерство та співробітництво між Росією та Євросоюзом, а також угоду Всесвітньої організації торгівлі. «Литва – флагман руйнування міжнародного права», – написав у Telegram Косачов.

Нагадаємо, про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов.

Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.