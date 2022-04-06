  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Литві ставок поблизу російського посольства активісти пофарбували у колір крові (фото)

    Литовці створили для російських дипломатів під вікнами море крові як нагадування про звірства армії РФ в Україні - У Литві ставок поблизу російського посольства активісти пофарбували у колір крові (фото)
    Литовці створили для російських дипломатів під вікнами море крові як нагадування про звірства армії РФ в Україні
    фото: Delfi

    Тепер російські дипломати, які ще не виїхали з країни, можуть з вікон спостерігати «криваве озеро»

    Озерце поблизу російського посольства у столиці Литві місті Вільнюсі активісти пофарбували у червоний колір на знак засудження геноциду українського народу, який армія РФ розпочала у Маріуполі, Бучі, Гостомелі та Ірпені. Про це повідомляє Delfi.

    Як пояснив представник міської ради Вільнюса Паулюс Вайтекенас, це – перформанс, який має привернути увагу світу до військових злочинів Росії.

    А представниця поліції Вільнюського округу Юлія Самороковська запевнила, що це акція протесту, яка погоджена з інспекторами з охорони природи.

    «Фарба не шкідлива для тварин та рослин»,– сказала Самороковська.

    photo_2022-04-06_15-03-25-2

    Нагадаємо, Мінцифри відшукало родичів катів, які нищили Бучу.

    За допомогою штучного інтелекту було знайдено родичів російських убивць, які безжально тероризували та вбивали мешканців Бучі. Їм у соцмережах розповіли про звірства росіян.

    Теги: росія окупанти акція війна Литва Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Литві ставок поблизу російського посольства активісти пофарбували у колір крові (фото)