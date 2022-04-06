У Литві ставок поблизу російського посольства активісти пофарбували у колір крові (фото)

Литовці створили для російських дипломатів під вікнами море крові як нагадування про звірства армії РФ в Україні

Тепер російські дипломати, які ще не виїхали з країни, можуть з вікон спостерігати «криваве озеро»

Озерце поблизу російського посольства у столиці Литві місті Вільнюсі активісти пофарбували у червоний колір на знак засудження геноциду українського народу, який армія РФ розпочала у Маріуполі, Бучі, Гостомелі та Ірпені. Про це повідомляє Delfi.

Як пояснив представник міської ради Вільнюса Паулюс Вайтекенас, це – перформанс, який має привернути увагу світу до військових злочинів Росії.

А представниця поліції Вільнюського округу Юлія Самороковська запевнила, що це акція протесту, яка погоджена з інспекторами з охорони природи.

«Фарба не шкідлива для тварин та рослин»,– сказала Самороковська.

Нагадаємо, Мінцифри відшукало родичів катів, які нищили Бучу.

За допомогою штучного інтелекту було знайдено родичів російських убивць, які безжально тероризували та вбивали мешканців Бучі. Їм у соцмережах розповіли про звірства росіян.