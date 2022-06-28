Війна чи санкції? Кремль погрожує Литві «жорсткими заходами»

Росія обіцяє Литві жорстку відповідь на обмеження залізничного транзиту до Калінінграда

Росія звинувачує у «блокаді» калінінградського напіванклаву США

Російська влада обіцяє помститися Литві за заборону залізничного транзиту до Калінінграда. Про це заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив у інтерв’ю «Аргументам і фактам».

Медведєв запевнив, що заходи Росії у відповідь будуть «жорсткими». Разом з тим, він не конкретизував – це буде суто військова відповідь чи економічна. «Можливостей багато, значна їх частина […] здатна перекрити кисень нашим прибалтійським сусідам, які вчинили ворожі дії», – заявив третій президент Росії.

Також Дмитро Медведєв пригрозив Литві «асиметричними заходів», що, на думку кремлівського топчиновника, спровокує «критичне нагнітання» ситуації.

Причиною рішення Литви Медведєв назвав позицію США. Тоді як Євросоюз, заявив заступник голови Радбезу РФ, не наполягав на обмеженні транзиту, «розуміючи можливі проблеми».

Нагадаємо, 17 червня губернатор російського регіону Антон Аліханов заявив про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Калінінграда. Там соратник Путіна запланував провести нараду з національної безпеки на північному заході Росії.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до Калінінграда і на вантажний автомобільний транзит.