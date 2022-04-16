  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Литовський президент закликав прискорити вступ до НАТО Фінляндії та Швеції

    Президент Литви Гітанас Науседа - Литовський президент закликав прискорити вступ до НАТО Фінляндії та Швеції

    Президент Литви Гітанас Науседа

    Фото: eadaily.com

    Гітанас Науседа розраховує на покращення безпекової ситуації в Балтійському регіоні.

    Президент Литви певен, що членство Фінляндії та Швеції у НАТО посилить безпеку країн Балтії та зміцнить західний військовий альянс. Через це Гітанас Науседа закликає дві країни пришвидшити приєднання до альянсу, повідомляє Financial Times.

    «Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО покращить ситуацію з безпекою в Балтійському регіоні. Ми зможемо краще контролювати Балтійський регіон з військової точки зору. Але це також зміцнить НАТО як організацію», – зокрема сказав він.

    Президент Литви відкинув погрози Росії щодо бажання Фінляндії вступити до НАТО. За його словами, Москва зберігала ядерну зброю, якою погрожує Гельсінкі, у своєму калінінградському ексклаві протягом багатьох років. Він також зазначив, що Фінляндія та Швеція лише відповідають на російську агресію.

    Нагадаємо, що російський політик Дмитро Медведєв агресивно відреагував на можливість вступу до НАТО двох північноєвропейських країн, за його словами «про жоден без'ядерний статус Балтики вже не буде мови».

    За кілька годин після того, як Росія попередила Гельсинкі про можливу відповідь на вступ Фінляндії до НАТО, на території РФ у напрямку до кордону з Фінляндією було помічено пересування важкого озброєння, включно з ракетними системами.

    Читайте також:

    Теги: Швеція росія окупанти НАТО війна Дмитро Медведєв Європа Фінляндія Литва Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Литовський президент закликав прискорити вступ до НАТО Фінляндії та Швеції