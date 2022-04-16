Литовський президент закликав прискорити вступ до НАТО Фінляндії та Швеції

Гітанас Науседа розраховує на покращення безпекової ситуації в Балтійському регіоні.

Президент Литви певен, що членство Фінляндії та Швеції у НАТО посилить безпеку країн Балтії та зміцнить західний військовий альянс. Через це Гітанас Науседа закликає дві країни пришвидшити приєднання до альянсу, повідомляє Financial Times.

«Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО покращить ситуацію з безпекою в Балтійському регіоні. Ми зможемо краще контролювати Балтійський регіон з військової точки зору. Але це також зміцнить НАТО як організацію», – зокрема сказав він.

Президент Литви відкинув погрози Росії щодо бажання Фінляндії вступити до НАТО. За його словами, Москва зберігала ядерну зброю, якою погрожує Гельсінкі, у своєму калінінградському ексклаві протягом багатьох років. Він також зазначив, що Фінляндія та Швеція лише відповідають на російську агресію.

Нагадаємо, що російський політик Дмитро Медведєв агресивно відреагував на можливість вступу до НАТО двох північноєвропейських країн, за його словами «про жоден без'ядерний статус Балтики вже не буде мови».

За кілька годин після того, як Росія попередила Гельсинкі про можливу відповідь на вступ Фінляндії до НАТО, на території РФ у напрямку до кордону з Фінляндією було помічено пересування важкого озброєння, включно з ракетними системами.