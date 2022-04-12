Росія стягує війська до кордону з Фінляндією – Daily Mail (відео)

У напрямку до кордону з Фінляндією помічено мобільну систему берегової оборони К-300П «Бастіон-П»

На непідтвердженому відео дві російські берегові ракетні системи рухаються по дорозі, що веде до Гельсінкі

На території Росії в напрямку до кордону з Фінляндією помічено важке озброєння, включаючи ракетні системи. Це відбулося за кілька годин після того, як Росія попередила Гельсінкі про можливу відповідь на вступ Фінляндії до НАТО.

На непідтвердженому відео, завантаженому в мережу 11 квітня ввечері, видно, як дві російські берегові ракетні системи рухаються по дорозі, що веде до Гельсінкі. Про це повідомляє The Daily Mail.

Повідомлення The Daily Mail

Повідомляється, що на відео зафіксована мобільна система берегової оборони К-300П «Бастіон-П», призначена для знищення надводних кораблів до бойових груп авіаносців включно.

Нагадаємо, Фінляндія може подати заявку на вступ до НАТО ще до кінця квітня 2022 року.

Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявляла, що Сполучені Штати будуть раді розглянути заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, якщо вони надійдуть.

Швеція та Фінляндія мають намір вступити до НАТО влітку 2022 року.