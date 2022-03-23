Загальні втрати Росії у війні з Україною можуть досягати 30-40 тис. – НАТО

До списку втрат також зараховуються поранені, полонені та зниклі безвісти

Втрати російської армії в Україні вбитими можуть становити від 7 до 15 тисяч осіб, а загальні втрати, рахуючи з пораненими, зниклими безвісти і полоненими – до 40 тисяч. Про це представник НАТО заявив на брифінгу кореспонденту «Голосу Америки», передає «Російська служба ВВС».

За словами кореспондента, представник НАТО послався в тому числі на українські дані, тому «цю заяву, ймовірно, не слід вважати якоюсь новою, більш точною і незалежною оцінкою».

Нагадаємо, захисники Запорізької області протягом минулої доби, а також уночі проти 23 березня завдали суттєвих втрат російським окупантам. Як повідомлялося, ЗСУ знову розгромили окупантів у Чорнобаївці.