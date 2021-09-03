ЗМІ відтворили останні хвилини життя українця після затримання поліцією у Вроцлаві

За інформацією ЗМІ, один з поліцейських вдарив українця кулаком, коліном, почав бити кийком і душити

Польська Gazeta Wyborcza опублікувала подробиці смерті українця у вроцлавському витверезнику, яка настала після побиття поліцейськими. 25-річний Дмитро Нікіфоренко з Тернополя помер 30 липня. Вперше про інцидент стало відомо 18 серпня, а більше подробиць про цей випадок Gazeta Wyborcza опублікувала 2 вересня.

Відомо, що поліцейські забрали 25-річного українця до витверезника з автобуса, у якому він заснув. Водій автобуса викликав до чоловіка медиків, які передали його поліцейським.

Після прибуття на зупинку, поліцейські одягли на українця наручники і застосували до нього газ, оскільки він, нібито, поводився агресивно. Проте журналісти знайшли відео з автобуса, яке не підтверджує свідчень поліцейських, пише тернопільська «Газета Місто».

Журналісти переглянули відео з витверезника і з’ясували, що поліцейський автомобіль із Дмитром Нікіфоренком прибув до його будівлі о 22:19 за місцевим часом, однак самі правоохоронці з затриманим чоловіком увійшли до витверезника о 22:27. Які події відбувалися між 22:19 і 22:27 невідомо, зазначає Gazeta Wyborcza. У будівлю Дмитра завели у наручниках і з зігнутою головою. На обличчі українця були сліди від застосування сльозогінного газу, а в залі очікування він плакав і скручувався від болю.

«Як тільки Дмитро намагається встати, один з поліцейських притискає його голову до стіни. На записі від 22:38 можна побачити, як поліцейські нападають на нього разом із працівниками витверезника. Четверо людей сидять на 25-річному чоловікові, намагаються скувати його наручниками, притиснути голову коліном до підлоги. Через деякий час до них приєднується більше поліцейських. Всього в один момент на чоловікові сидять шість людей», – йдеться у матеріалі.

О 22:40 поліцейські доставили 25-річного українця до одиночної камери. Дмитро намагався вирватися на волю, але працівники витверезника і поліцейські продовжили його бити: у якийсь момент українця намагались втримати дев’ятеро осіб. Один з поліцейських вдарив його кулаком, почав бити кийком і душити. О 22:45 українця вдарив коліном працівник витверезника.

Попри те, що згодом Дмитро заспокоївся, поліцейські продовжили сидіти на ньому і душити його.

Приблизно о 23:00 на місце події прийшла лікарка з пульсометром. Поліцейські зняли з Дмитра наручники, почали міряти пульс та світити ліхтариком в очі.

Зрозумівши, що з Дмитром щось не так, його почали реанімовувати. Працівник витверезника почав робити йому масаж серця, а в кімнату принесли спеціальний інгалятор. О 23:06 до витверезника прибули медики, які впродовж години боролися за життя українця за допомогою дефібрилятора, однак він помер.

Як повідомляє Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych («Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки »), Дмитро Нікіфоренко приїхав до Польщі на роботу у 2020 році. Відомо, що у нього була дівчина на ім’я Зуза. Про смерть Дмитра вона дізналася через три дні. Водночас причин смерті їй ніхто не пояснив.

Також відомо, що українець їхав у міському автобусі після вечірки з друзями.

Gazeta Wyborcza також наголошує на тому, що у поліцейських у цей час були вимкнені нагрудні камери, хоча до затримання українця вони працювали в штатному режимі.

У свою чергу вроцлавська поліція надала зовсім іншу версію того, що сталося. Згідно з їхньою заявою, медики передали «п’яного і агресивного» українця поліцейським після 22:30, а ті, у свою чергу, доставили його до витверезника, де він помер.

Наразі прокуратура розслідує цю справу за статтею «Вбивство з необережності» і очікує результатів розтину тіла українця. Утім, як зазначає Gazeta Wyborcza, попередній висновок експерта показав, що чоловік помер унаслідок насильницької смерті.

Вроцлавська поліція проводить внутрішнє розслідування цієї справи та перевіряє, чи не перевищили її працівники сили під час застосування до українця заходів стримування.

Раніше стало відомо, що у польському місті Вроцлав після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України. Українець помер 30 липня у витверезнику Вроцлава, але деталі його смерті польські ЗМІ описують тільки тепер.

Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка та підтримує зв'язок із його рідними.

Дмитра Никифоренка поховали в Україні в середині серпня.