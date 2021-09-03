Вперше в Україні приватна клініка провела пересадку печінки

МОЗ не називає приватний заклад, який здійснив пересадку печінки

Родичі покійної дозволили провести пересадку печінки, серця та нирок

В Україні вперше здійснили посмертну трансплантацію печінки у приватному медичному закладі. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За повідомленням, доноркою стала 40-річна жінка, в якої консиліум лікарів встановив смерть мозку. Родичі покійної дозволили провести пересадку печінки, серця та нирок.

МОЗ не називає приватний заклад, який здійснив пересадку печінки.

«Підбір пари «донор – реципієнт» здійснила Єдина державна інформаційна система з трансплантації. При цьому було врятовано ще декілька життів. Трансплантацію серця провели в Інституті серця. Цей орган отримав пацієнт із рідкісною групою крові. Нирки отримали пацієнти клінік Київського міського центру нефрології та діалізу та Київської обласної лікарні», – йдеться в повідомленні.

Міністерство додає, що стан усіх реципієнтів стабільний, та висловлює співчуття близьким донорки.

Нещодавно глава МОЗ назвав тарифи на трансплантацію органів.

Отже, сказав міністр, «трансплантація печінки від живого донора – 1 579 165 грн (у 2020 році – 971 169 грн); трансплантація печінки від померлого донора – 1 428 734 грн (у 2020 – 929 125 грн); трансплантація нирки від померлого донора – 801 071 грн (торік – 397 884 грн); трансплантація нирки від живого донора – 788 314 грн (торік – 357 359 грн); трансплантація кісткового мозку (ТКМ) від неродинного донора – 2 484 470 грн (2020 – 1 360 141, 36 грн); ТКМ від родинного донора – 1 874 969,08 грн (2020 – 1 360 141,36 грн)».

Щодо зміни тарифів на пересадку серця, уточнив очільник МОЗ, «тут центри самі розробляють розрахунки, аналізуючи досвід виконаних операцій, тарифи будуть підвищуватися».

До слова, київські лікарі врятували життя маленькій француженці.

Нагадаємо, нещодавно у Львові лікарі зробили унікальну операцію 8-місячному хлопчику, який народився з двобічним паралічем діафрагми і не може самостійно дихати.

У квітні цього року в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі провели трансплантацію нирки 13-річній дитині.

Раніше у Києві провели унікальну трансплантацію кісткового мозку.