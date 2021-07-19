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    95-річну королеву Єлизавету ІІ сфотографували за кермом Range Rover

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    Папарацці сфотографували королеву за кермом її Range Rover зеленого кольору - 95-річну королеву Єлизавету ІІ сфотографували за кермом Range Rover

    Папарацці сфотографували королеву за кермом її Range Rover зеленого кольору

    Фото: Splash

    Ще під час Другої світової війни Єлизавета ІІ освоїла спеціальність механіка-водія санітарного авто

    Королева Великої Британії Єлизавета II провела вихідні в своїй резиденції в Норфолку, куди вона прилетіла ввечері в п'ятницю на вертольоті з Віндзора, де перебувала весь період локдауна і де в квітні помер її чоловік, принц Філіп.

    Папарацці сфотографували королеву за кермом її Range Rover зеленого кольору. Разом з нею в автомобілі сиділи двоє чоловіків, повідомляє DailyMail.

    В одному з них журналісти впізнали Джона Воррена, радника королеви з кінних скачок. На фото він сидить поруч із королевою на передньому пасажирському сидінні. Разом вони відвідали королівські стайні.

    Раніше протягом багатьох років радником королеви з племінного розведення скакових коней був тесть Воррена, Генрі Герберт, граф Карнарвон. Він помер у 2001 році. Як зазначає видання, коні королеви завжди досягали успіху у перегонах. Її сотні скакових коней за багато років здобули понад 1600 перемог.

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    95-річну королеву Єлизавету ІІ сфотографували за кермом Range Rover
    95-річну королеву Єлизавету ІІ сфотографували за кермом Range Rover
    95-річну королеву Єлизавету ІІ сфотографували за кермом Range Rover
    95-річну королеву Єлизавету ІІ сфотографували за кермом Range Rover

    Як відомо, під час Другої світової війни Єлизавета ІІ освоїла спеціальність механіка-водія санітарного авто. Протягом багатьох років вона сама водила автомобіль, як і інші члени королівської сім'ї. Зараз вона завжди сідає за кермо, якщо їй необхідно проїхати своїми приватнимии володіннями. Наприклад, добратися з палацу до стаєнь.

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    Теги: вихідні Королева Єлизавета II Велика Британія автомобіль
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    95-річну королеву Єлизавету ІІ сфотографували за кермом Range Rover