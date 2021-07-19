95-річну королеву Єлизавету ІІ сфотографували за кермом Range Rover

Ще під час Другої світової війни Єлизавета ІІ освоїла спеціальність механіка-водія санітарного авто

Королева Великої Британії Єлизавета II провела вихідні в своїй резиденції в Норфолку, куди вона прилетіла ввечері в п'ятницю на вертольоті з Віндзора, де перебувала весь період локдауна і де в квітні помер її чоловік, принц Філіп.

Папарацці сфотографували королеву за кермом її Range Rover зеленого кольору. Разом з нею в автомобілі сиділи двоє чоловіків, повідомляє DailyMail.

В одному з них журналісти впізнали Джона Воррена, радника королеви з кінних скачок. На фото він сидить поруч із королевою на передньому пасажирському сидінні. Разом вони відвідали королівські стайні.

Раніше протягом багатьох років радником королеви з племінного розведення скакових коней був тесть Воррена, Генрі Герберт, граф Карнарвон. Він помер у 2001 році. Як зазначає видання, коні королеви завжди досягали успіху у перегонах. Її сотні скакових коней за багато років здобули понад 1600 перемог.

Як відомо, під час Другої світової війни Єлизавета ІІ освоїла спеціальність механіка-водія санітарного авто. Протягом багатьох років вона сама водила автомобіль, як і інші члени королівської сім'ї. Зараз вона завжди сідає за кермо, якщо їй необхідно проїхати своїми приватнимии володіннями. Наприклад, добратися з палацу до стаєнь.