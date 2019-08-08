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    У світі

    Лоукостер EasyJet возить пасажирів на кріслах без спинок

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    Фото пасажирки, яка сидить у кріслі без спинки було зроблено на борту рейсу з Лондона до Женеви - Лоукостер EasyJet возить пасажирів на кріслах без спинок
    Фото пасажирки, яка сидить у кріслі без спинки було зроблено на борту рейсу з Лондона до Женеви

    Представник EasyJet заявив, що пасажирка сіла в крісло з власної волі

    На борту літака найбільшого британського лоукостера EasyJet сфотографували пасажирку, яка сиділа в кріслі без спинки.

    Про це повідомляє  The Independent.

    Знімок опублікував один з користувачів Twitter. За його словами, фото було зроблено на борту рейсу з Лондона до Женеви. Він також розповів, що коли посадка завершилася, жінку пересадили, тому що в салоні були вільні місця.

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    Представник EasyJet заявив, що пасажирка сіла в крісло з власної волі. «Пасажирам не дозволяли сидіти на цих кріслах, тому що вони були зламані і чекали ремонту», - сказав він.

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    Лоукостер EasyJet возить пасажирів на кріслах без спинок
    Лоукостер EasyJet возить пасажирів на кріслах без спинок

    «Безпека - наш пріоритет, EasyJet експлуатує свої літаки відповідно до усіх правил безпеки», - додав представник компанії.

    Тим часом в коментарях користувачі публікували нові фотографії крісел без спинок на літаках EasyJet. Один з них виклав знімок двох таких крісел і написав, що йому продали квиток на одне з них.

    Чоловік додав, що пересадити його не змогли, тому що літак був заповнений. «Зрештою пасажирам платили за те, щоб вони вийшли з літака», - додав він.

     

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