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    Британський корабель супроводжував російський корвет у Ла-Манші

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    Британський корабель супроводжував російський корвет у Ла-Манші

    Корабель «Василий Биков» йшов на святкування Дня військово-морського флоту Росії в Санкт-Петербурзі

    Патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії HMS Forth був відправлений для супроводу російського корвета «Василий Биков» в Ла-Манші.

    Про це йдеться в заяві на сайті британського флоту.

    Повідомляється, що HMS Forth відправився до російського корвета, коли він йшов з Північного моря, щоб взяти участь у святкуванні Дня військово-морського флоту Росії в Санкт-Петербурзі.

    «Василий Биков» - російський патрульний корабель проекту 22160. Він призначений для несення патрульної служби у відкритих і закритих морях, охорони кораблів при проході в міжнародних водах.

    Корабель увійшов до складу ВМФ Росії в грудні 2018 року.

    Корвет озброєний 76 мм гарматою і вісьмома переносними зенітними ракетними комплексами «Ігла». На його борту також базуються вертоліт і кілька безпілотних літальних апаратів.

    Цей корабель вперше пройшов через Ла-Манш.

    До слова, Лондон оголосив про приєднання до ініційованої Вашингтоном міжнародної коаліції задля забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Ормузькій протоці.

    Джерело: Європейська правда

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