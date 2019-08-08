Британський корабель супроводжував російський корвет у Ла-Манші
Корабель «Василий Биков» йшов на святкування Дня військово-морського флоту Росії в Санкт-Петербурзі
Патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії HMS Forth був відправлений для супроводу російського корвета «Василий Биков» в Ла-Манші.
Про це йдеться в заяві на сайті британського флоту.
Повідомляється, що HMS Forth відправився до російського корвета, коли він йшов з Північного моря, щоб взяти участь у святкуванні Дня військово-морського флоту Росії в Санкт-Петербурзі.
«Василий Биков» - російський патрульний корабель проекту 22160. Він призначений для несення патрульної служби у відкритих і закритих морях, охорони кораблів при проході в міжнародних водах.
Корабель увійшов до складу ВМФ Росії в грудні 2018 року.
Корвет озброєний 76 мм гарматою і вісьмома переносними зенітними ракетними комплексами «Ігла». На його борту також базуються вертоліт і кілька безпілотних літальних апаратів.
Цей корабель вперше пройшов через Ла-Манш.
До слова, Лондон оголосив про приєднання до ініційованої Вашингтоном міжнародної коаліції задля забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Ормузькій протоці.
Джерело: Європейська правда